Habitat & Humanisme veut mettre les sans-abri au chaud, à Bruxelles

Le bâtiment sent encore le neuf. Une odeur de bois coupé qui témoigne de sa construction récente. Les riverains ne sont pas près de l’oublier, d’ailleurs, eux qui ont vu les parois, suspendues à une grue, se monter si rapidement.

En un peu plus d’un an, ce chantier de la rue Jolly, à Schaerbeek, était bouclé. La façade, en ossature bois, est désormais bardée d’une tôle blanche, qui se prolonge en toiture. Les murs et les planchers, eux, sont composés de CLT (Cross Taminated Timber), des panneaux de bois massif lamellés-croisés. Une technique mixte qui, additionnée à des équipements tels qu’une isolation efficace, une ventilation mécanique contrôlée à double flux et des panneaux photovoltaïques, permet au bâtiment d’atteindre le standard passif.