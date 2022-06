«Ce fut un honneur»: Gareth Bale dit au revoir au Real Madrid dans une lettre émouvante

« Ce fut un honneur. Il y a neuf ans, je suis venu ici en tant que jeune homme avec le rêve de jouer sous le maillot blanc du Real Madrid. C’était mon rêve de porter le logo du club sur ma poitrine, de jouer au Santiago Bernabéu, de remporter des titres et surtout pour gagner la Ligue des champions. Maintenant je peux honnêtement dire que ce rêve est devenu réalité et bien plus encore », a écrit Bale dans sa lettre d’adieu.

Pour rappel, Bale est passé de Tottenham au Real Madrid en 2013 pour un montant alors record de 101 millions d’euros. Il a joué un total de neuf saisons dans la capitale espagnole (bien qu’il ait été prêté à Tottenham en 2020-2021) et a remporté la Ligue des champions à cinq reprises, la Liga à trois reprises, la Coupe d’Espagne, la Super Coupe d’Espagne à trois reprises, la supercoupe de l’UEFA et quatre fois la coupe du monde des clubs. Il a disputé un total de 258 matchs pour le Real et a marqué 106 buts. Bale n’a fait que sept apparitions cette saison et est également resté sur le banc lors de la finale de la Ligue des champions contre Liverpool.