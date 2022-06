Nadal-Djokovic: le fiasco de l’après-match Terminer un match vers 1h15 a des conséquences…

Publié le 1/06/2022

Les amateurs de tennis ont vécu une soirée inoubliable lors du quart de finale phénoménal entre Nadal et Djokovic, achevé vers 1h15 du matin au bout d’un combat entamé en mai et terminé en juin, ironiseront certains. Que ce soit dans le public au stade de Roland-Garros ou devant le petit écran : tout le monde a pris du plaisir. Mais, une fois, le match terminé, ce fut la galère pour les spectateurs de rentrer chez eux en raison d’un manque d’organisation au niveau des transports publics. Et certains, sur les réseaux sociaux, ont rapporté des prix excessifs de la part de certains taxis (jusqu’à 45€ le kilomètre…). Amélie Mauresmo, directrice du tournoi, est parfaitement consciente de la problématique qui se pose pour tous les matchs programmés en night session. « C’est un point qui sera clé dans le futur », a-t-elle fait savoir. Et d’inviter à une réflexion avec la Ville de Paris. « On pourrait éventuellement retarder les derniers métros. Il faudrait effectivement envisager des choses sur ce point car, actuellement, nous ne proposons rien pour les spectateurs une fois qu’ils quittent le stade ». À lire aussi Roland-Garros: et au bout de la nuit, surgit Rafael Nadal Les joueurs mécontents Au-delà de l’aspect organisationnel pour les spectateurs, les joueurs ont également exprimé leur mécontentement sur l’horaire tardif de fin du match. « C’est trop tard, sans aucun doute », a lâché le vainqueur, Nadal. « Je ne peux pas me plaindre parce que j’ai deux jours de repos (avant la demi-finale vendredi, ndlr), mais si je n’en avais qu’un, ou si l’on prend le cas de Zverev à Madrid (qui a terminé sa demi-finale à une heure passée, s’est couché à 5h20 et dû jouer la finale 13 heures plus tard), alors c’est un gros problème », a souligné l’Espagnol. « Commencer les matchs ici à 21h00, sur terre battue, au meilleur des cinq sets, ça peut durer très longtemps », a-t-il rappelé. « Les sessions nocturnes débutent trop tard », a également déploré Djokovic. « Mais ce sont les TV qui décident. C’est le monde dans lequel nous vivons. Les diffuseurs décident que ce match se jouera de nuit, celui-là de jour. Ils donnent de l’argent, ils décident », a-t-il ajouté.

>>> Nadal à Roland-Garros: le syndrome de toutes les inquiétudes Des pistes à explorer Alors, Roland-Garros va-t-il changer son fusil d’épaule ? « Il est certain que l’horaire du match du soir peut poser question », a reconnu Amélie Mauresmo. « Ces questions, je me les pose aussi. On peut se dire que ce sont dix matchs et se demander si, avec les repos du lendemain, ça peut quand même passer. On se posera ces questions à la fin du tournoi au moment de faire le débrief, de voir ce qui a bien fonctionné ou moins bien. Ces questions seront sur la table en tout cas. Mardi, quand on voit que Zverev et Alcaraz ont fini vers 20h15, on n’aurait pu gratter qu’une demi-heure en gros… » Une autre piste envisagée serait aussi de commencer les matchs plus tôt sur le court Philippe Chatrier, à 11h au lieu de midi.