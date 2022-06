Infrabel esquisse un plan d’investissements sur 10 ans

Ces dernières années, les investissements affectés au réseau ferroviaire l’ont été à courte échéance, répondant imparfaitement aux besoins des clients et opérateurs du rail », rappelle Infrabel pour qui le projet de plan d’entreprise sur 10 ans marque « le retour d’une trajectoire de performance ambitieuse et à long terme, telle que souhaitée par le gouvernement, Infrabel et, surtout, les clients du rail. »

Ce plan est charpenté autour de cinq piliers : la sécurité, la ponctualité, la digitalisation, la capacité et l’accueil. « Les moyens nécessaires aux opérations sont également prévus, en intégrant le plan d’économies et de transformation proposé par Infrabel. Ces montants – comprenant la dotation de base et des enveloppes spécifiques comme les fonds de relance belge et européen – sont conformes aux budgets sollicités par le ministre de la mobilité auprès du gouvernement fédéral, en vue du refinancement (investissements et opérations) du rail belge », poursuit Infrabel.