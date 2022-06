Prix Versele : voici les livres préférés des enfants

Ils ont circulé dans les classes, les bibliothèques, les familles. Sélectionnés en amont par un comité de prospection, composé de véritables passionnés de la littérature de jeunesse (qui épluchent l’ensemble des ouvrages produits sur une année), albums jeunesse et livres pour jeunes ados ont voyagé à Bruxelles et dans toute la Wallonie. Empoignés par des volontaires, ils ont été lus et débattus avant que les enfants ne votent officiellement pour leur livre préféré parmi les cinq qui correspondaient à leur âge et leur niveau de lecture. Autant de bulletins de vote papier ou électronique, envoyés par enfant, par classe ou par famille, et dépouillés par La Ligue des Familles qui organise chaque année ce Prix Versele. En voici le palmarès qui tient aussi lieu de recommandation précieuse pour tous ceux qui voudraient être sûrs de viser juste avec les prochains livres qu’ils mettront dans les mains des plus jeunes.