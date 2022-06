Joanna Pocock: «Un brin d’humilité nous ferait du bien quant à la façon de gérer notre planète»

En 2014, la Canadienne Joanna Pocock, née à Ottawa en 1965, a décidé de quitter Londres, où elle vivait depuis plus de trois décennies, et, sans préparation préalable, avec son mari et sa fille de 6 ans à l’époque, de s’immerger à Missoula, dans le Montana, au cœur des espaces ouverts, encore en partie indomptés, et dans l’esprit des pionniers de l’Ouest américain.

Le fruit de ces deux années s’intitule Abandon, un livre à mi-chemin entre l’essai et le reportage, écrit avec une exquise élégance. Pocock se mélange aux trappeurs de loups, aux nomades qui suivent les bisons au fil de leur longue pérégrination à travers une partie du continent ou à la communauté écosexuelle déterminée à faire l’amour avec la Terre pour la sauver de l’extinction.