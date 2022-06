Cuba face au défi d’un exode massif

Un immense cri de joie s’élève dans la petite maison du quartier havanais du Vedado. Marisbel, 60 ans, tend deux feuilles de papier sur lesquelles sont inscrites les coordonnées d’un vol vers le Nicaragua. Objectif ? Rejoindre son fils. Il vit aux Etats-Unis. « A Managua, un Coyote (passeur, NDLR) m’attendra et nous traverserons les frontières en groupe. Je n’en sais pas plus. Mon fils s’est occupé de tout », assure Marisbel. A l’évocation de la traversée à pied du Honduras, du Guatemala, puis du Mexique, plus de 3.500 km au total, son visage se crispe. « Il paraît que les narcos visent particulièrement les Cubains et que les policiers mexicains sont très corrompus », s’inquiète-t-elle. « Attention, ne t’habille pas bien. Ne porte pas des tennis de marque. C’est comme cela que les Cabezons (les grosses têtes, les Mexicains, NDLR) te repèrent », l’interrompt sa nièce, Yaima. Marisbel prend sa tête entre les mains. « Une femme seule comme moi.