Malgré un huis clos pour le comportement discriminatoire des supporters, la Hongrie parvient à remplir son stade à moitié pour affronter l’Angleterre

La rencontre de Ligue des Nations de football entre la Hongrie et l’Angleterre, samedi, se jouera dans un stade de Budapest à moitié rempli malgré le huis clos imposé à l’équipe locale pour le comportement discriminatoire de ses supporters.

Cette sanction de l’UEFA, là aussi pour les compétitions qu’elle organise, concerne le match contre l’Angleterre de ce week-end. Cette rencontre pourrait être jouée devant 30.000 spectateurs, la Hongrie tirant parti d’une faille dans le règlement de l’UEFA concernant les rencontres à huis clos.

Bien que le nombre d’invités VIP, de délégations d’équipes, de membres du personnel de l’UEFA et de détenteurs de tickets gratuits soit limité, il n’y a aucune restriction en ce qui concerne le nombre d’écoliers invités gratuitement au match.

Selon différents médias anglais, plus de 30.000 jeunes de moins de 14 ans se sont inscrits, avec un adulte par groupe de dix enfants ayant également reçu un ticket gratuit.

L’Angleterre affrontera trois jours plus tard l’Allemagne à Munich avant de jouer deux matchs à domicile, contre l’Italie et la Hongrie. Deux matchs que les Three Lions joueront à Wolverhampton à huis clos, la Fédération anglaise ayant également été condamnée pour le comportement de ses supporters lors de la finale de l’Euro contre l’Italie en juillet dernier.