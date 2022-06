Joran Vliegen réussit l’exploit de se qualifier pour la finale du double mixte de Roland-Garros: «C’est totalement inattendu!»

Sur le court Simonne-Mathieu, au milieu des serres d’Auteuil, le Limbourgeois, 28 ans, et sa partenaire norvégienne Ulrikke Eikeri, ont battu 1-6, 7-6 (7/4) et 10/7 la paire composée de l’Américaine Nicole Melichar-Martinez et de l’Allemand Kevin Krawietz, vainqueur en double messieurs en 2019 et 2020.

« C’est une sensation incroyable », a-t-il confié à Belga après la victoire. « Disputer la finale d’un tournoi du Grand Chelem, c’est ce dont on rêve quand on est enfant. J’espère que je pourrai un jour en jouer une en double messieurs, mais entre-temps, c’est merveilleux. D’autant que c’est totalement inattendu. Nous n’étions pas supposés faire équipe ensemble et sommes entrés en derniers dans le tableau, car le partenaire d’Ulrikke n’avait pas le classement requis. Je la connaissais d’ailleurs à peine », a-t-il souri. « Nous sommes partis avec l’idée d’essayer de bien jouer et surtout de nous amuser. Et nous voilà ! »