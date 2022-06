Un mécanisme de filtrage des investissements étrangers a été créé

Ce filtrage vise à empêcher les investisseurs extérieurs à l’UE de prendre le contrôle, la propriété ou la gestion d’infrastructures critiques. Une Commission de filtrage interfédérale sera mise en place. Elle se composera de représentants des différentes instances publiques et bénéficiera de l’appui du SPF Économie. Elle passera au crible les investissements étrangers représentant une part de plus de 10 % ou 25 % des actions de l’entreprise, selon le domaine dans lequel l’investissement est réalisé.

Le mécanisme s’appliquera dans plusieurs domaines : infrastructures critiques liées à l’énergie, à la santé, aux médias ou encore à la défense ; technologies et moyens de production essentiels à la sécurité nationale (intelligence artificielle, robotique, nucléaire, semi-conducteurs, etc.) ; fourniture de biens élémentaires ; accès aux informations sensibles (y compris les données personnelles) ; sécurité privée ; liberté et pluralisme des médias.

« La Belgique est une économie ouverte et les investissements étrangers sont et resteront cruciaux pour notre pays. Mais ne soyons pas naïfs. Dans les secteurs d’importance stratégique tels que l’énergie, la santé et les médias, nous devons vérifier si les investissements étrangers ne menacent pas notre propre sécurité », a expliqué M. De Croo rejoint par le ministre de l’Économie, Pierre-Yves Dermagne pour qui la guerre en Ukraine et la situation géopolitique montrent que ce mécanisme « tombe à point nommé ». « Ce projet permettra de renforcer la résilience économique et l’autonomie stratégique de notre pays », a-t-il ajouté.