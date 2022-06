N1: Pierre François, l’ancien CEO du Standard, nouveau directeur général du RFC Liège

Un ranch, aux portes de Spa, calfeutré au milieu d’une nature foisonnante. Pierre François et son épouse Dominique y vivent au milieu des chevaux, des chiens et des chats. Proches de la nature. Loin des turpitudes d’un monde moderne qui sent le soufre et le fer. Dès lors, qu’est-ce qui a bien pu pousser l’ancien patron de la Ligue Professionnelle de Football à quitter ce cadre enchanteur pour endosser la tenue de Directeur Général du RFC Liégeois ? Car c’est de cela dont il s’agit aujourd’hui. Pierre François reprend du service. À Rocourt. En Nationale 1. Assez loin de ce qu’il a connu jusqu’ici.