Mauvaise nouvelle pour les Diables à deux jours d’affronter les Pays-Bas: Romelu Lukaku est à nouveau absent de l’entraînement collectif!

L’entraînement des Diables rouges de ce mercredi a été marqué par une absence, et pas des moindres : celle de Romelu Lukaku…

Le sélectionneur catalan avait initialement convoqué un groupe de 32 joueurs mais Thibaut Courtois et Jason Denayer sont d’ores et déjà forfaits et ont quitté Tubize. Le gardien du Real Madrid, héros de la finale de la Ligue des Champions samedi, souffre depuis longtemps d’une pubalgie. Le défenseur de l’Olympique Lyonnais est lui touché à la cheville.