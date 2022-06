«Monarchie allégée»: mission accomplie pour Elizabeth II pour assurer sa succession

En raison de l’âge avancé de la souveraine, la lignée Windsor est en effet devenue pléthorique. La Reine a quatre enfants, huit petits-enfants et huit arrière-petits-enfants. Si l’on ajoute la descendance de sa sœur et de ses cousins et cousines directs, cela fait, au dernier comptage, 59 personnes. Trop de bouches à nourrir sur les deniers royaux, trop d’egos et d’ambitions à satisfaire, trop de potentielles bombes à retardement à surveiller.

Le trio Andrew-Harry-Meghan est passé à la trappe dans le cadre de la vaste purge orchestrée par le prince Charles avec l’accord de la Reine pour mettre en œuvre la « slimming down monarchy » (« monarchie allégée »).