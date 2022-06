Roberto Martinez: «Boycotter la Coupe du monde au Qatar serait tout sauf un acte de courage»

Avant d’effectuer un bref passage en Israël pour voir à l’œuvre les U17 lors de leur Euro et d’assister à la victoire du Real Madrid de Thibaut Courtois et Eden Hazard en finale de la Ligue des champions, – ce qui résume bien ces tâches de sélectionneur et de directeur technique –, Roberto Martinez nous a reçus dans le bâtiment flambant neuf de la Fédération. Toujours détendu mais aussi prudent dans ses prises de parole, le Catalan est déjà pleinement concentré sur la Coupe du monde au Qatar programmée dans moins de six mois. Les rendez-vous de Nations League en juin et en septembre serviront d’ailleurs de marchepied à ce tournoi empli de polémiques. Et qui sera sans doute le dernier de plusieurs cadres de la « génération dorée ». Sera-ce également le cas pour Martinez à la tête des Diables lui qui est en poste depuis presque six ans ? Là aussi sa prudence de sioux prédomine. Il ne ferme aucune porte, conscient que les prochaines échéances auront leur influence sur la suite de son chemin.