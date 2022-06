Valérie, victime du covid long: «Je ne parviens plus à additionner deux et deux»

Après avoir eu le covid, Valérie s’est retrouvée plongée dans un brouillard cérébral qui a affecté ses fonctions cognitives. Elle a perdu l’usage de sa langue maternelle, n’est plus capable d’apprendre ni de se situer dans l’espace ou le temps. Pour l’aider, son mari, ses parents proches et elle-même ont mis en place une série de stratégies.

Un peu plus de deux ans après le début de la pandémie, les masques sont relégués au placard et le covid s’apparente actuellement à un mauvais souvenir. Mais pas pour tout le monde… Un nombre important de patients continue de souffrir des suites de la maladie. Ceux qu’on regroupe sous l’étiquette métonymique de « covid long » bataillent depuis de longs mois, voire davantage, pour à la fois faire reconnaître des symptômes qui peuvent être très invalidants et apprendre à vivre avec.