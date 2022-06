Xavier Malisse dispute le Trophée des Légendes avec Wilander, son idole: «J’ai dit à Mats que j’allais courir pour lui!»

Le « fun » à côté du boulot, ça a toujours été un des moteurs de vie de Xavier Malisse (41 ans), ancien 19e mondial et ex-demi-finaliste à Wimbledon en 2002. Le Courtraisien va vivre « une sorte de rêve » en jouant aux côtés de Mats Wilander (57 ans) qu’il avait pour idole, dès ses premiers coups de raquette, à 6 ans. Coach à mi-temps du Sud-Africain Lloyd Harris (39e mondial et éliminé, ici, dès le 1er tour par Richard Gasquet), « X-Man » garde un œil toujours averti sur la passion de sa vie : le tennis. « Oui, sinon, je ne serais plus là ! », assène-t-il avec son sourire dévastateur.

Xavier, tout d’abord comment allez-vous ?