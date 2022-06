Podcast – La fête des fleurs, découverte gratuite et familiale du monde du cirque

On vous propose une vingtaine de spectacles d’un coup aujourd’hui pour une sortie en famille. Cela se passe ce dimanche à Watermael-Boitsfort en région bruxelloise, ça s’appelle la Fête des Fleurs… C’est le bon plan de Julie Huon qui vous dit pourquoi il faut y aller.

La Fête des Fleurs, événement gratuit, commence à midi autour de la Maison communale de Watermael-Boitsfort et s’achèvera dans la nuit par un concert de Kermesz à l’Est et un DJ set. Infos et programme complet : www.lafetedesfleurs.com/