Salaires, matériel... comment sont dépensés les milliards de l’armée (infographies)

La Belgique va-t-elle décider de consacrer 2 % de son PIB à ses dépenses militaires ? Le débat fait rage au sein du gouvernement mais la décision n’est pas encore prise. Actuellement, au sein de l’Otan, seuls l’Espagne et le Luxembourg investissent moins que la Belgique. Mais ce lundi, l’Espagne a annoncé qu’elle a, à son tour, décidé d’atteindre les 2 %. Une annonce qui ne fait pas les affaires de la Belgique d’après Wally Struys, économiste de la Défense et professeur émérite à l’Ecole royale militaire. « La volonté de la ministre de la Défense Ludivine Dedonder est de se rapprocher de la moyenne européenne. Le problème est que la plupart des pays augmentent leur budget, et plus vite que nous. Le plan Star de la ministre ne suffira donc pas à nous mettre à niveau. »