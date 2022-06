600 millions pour les soignants: voici comment l’argent sera distribué

Six cents millions d’euros… En juillet 2020, un grand accord signé entre la ministre de la Santé de l’époque – Maggie De Block (CD&V) – et les organisations syndicales offrait aux soignants une revalorisation sans précédent. A charge des interlocuteurs sociaux de préciser les détails. Près de deux ans plus tard – et à la veille d’une manifestation du secteur non-marchand –, le nouveau ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit) l’assure : « Désormais l’accord social est complètement implémenté. » Il bénéficie même d’une rallonge de 45 millions d’euros permettant de combler les défauts des textes de base. On explique.

Nouvelle grille salariale

Six cents millions, c’est d’abord une première enveloppe d’un demi-milliard entièrement consacrée à une revalorisation des salaires dans le cadre d’une nouvelle grille salariale. On parle en fait du système Ific qui privilégie la fonction réellement occupée par un membre du personnel plutôt que son diplôme. Il revalorise également les salaires de ceux qui débutent dans le secteur. « Ce qui », explique Frank Vandenbroucke, « est l’un des objectifs de la réforme : augmenter l’attractivité de la profession grâce à de meilleurs salaires. » Vraiment meilleurs ? On parle de 8 % en plus pour un aide-soignant en début de carrière, de 15 % pour un infirmier A2 avec 5 ans d’ancienneté, de 7 % pour un diététicien en fonction depuis dix ans…