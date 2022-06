Ligue des nations: Lukaku incertain pour Belgique - Pays-Bas

À vingt-quatre heures du duel face aux Pays-Bas, ouverture de la campagne de Ligue des nations, Roberto Martinez n’est pas certain de pouvoir compter sur son attaquant numéro 1. Romelu Lukaku était effectivement absent de la séance de ce jeudi soir à Tubize, après avoir écourté l’entraînement de la veille, sans que l’on connaisse la nature et la gravité de sa blessure. Pour l’heure, la Fédération belge n’a pas souhaité communiquer sur l’état de santé de l’attaquant de Chelsea et sur sa participation, ou non, aux quatre prochains matches de l’équipe nationale (Pays-Bas, pays de Galles et Pologne deux fois). Son entraîneur, qui se présentera face à la presse aux alentours de 17h, aura plus d’informations ce jeudi. Pour rappel, Romelu Lukaku avait déjà manqué l’entraînement collectif lundi, lors du premier jour du rassemblement.

Cette blessure intervient alors que plus tôt dans la journée de mercredi, la presse italienne évoquait un accord trouvé entre Lukaku et l’Inter vis-à-vis d’un éventuel retour en Serie A. « Big Rom », qui a connu une saison plus que mitigée à Londres, pourrait décider de retourner en Lombardie la saison prochaine, moyennant une nette baisse de ses revenus annuels.