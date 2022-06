Feu vert au mécanisme de filtrage des investissements étrangers

Après plus de deux ans de discussions, la Belgique va enfin se doter d’un outil de filtrage des investissements étrangers à l’image de ce qui existe déjà dans la plupart des pays européens. Ce mercredi, le fédéral et les entités fédérées sont parvenues à conclure un accord de coopération autour d’un mécanisme qui permettra à notre pays de s’opposer à ce que des puissances étrangères ne fassent main basse sur ses entreprises et infrastructures stratégiques. « Compte tenu de la situation géopolitique actuelle et de la guerre en Ukraine, ce mécanisme vient à point nommé », s’est félicité le ministre de l’Économie, Pierre-Yves Dermagne. « Bientôt nous serons en mesure de défendre nos intérêts stratégiques et notre sécurité nationale contre l’ingérence étrangère. » Le texte devrait entamer son parcours parlementaire à la rentrée afin de pouvoir entrer en vigueur au 1er janvier 2023.