Pétrole russe: chercher des alternatives dans des pays autocratiques, n’est-ce pas incohérent?

Si l’on veut se passer du pétrole russe, il n’y a que deux leviers possibles : diminuer notre consommation ou trouver de nouveaux vendeurs. L’Union européenne a décidé d’imposer un embargo sur 90 % du pétrole russe qu’elle importe. Et les pays européens cherchent des alternatives.

Une des possibilités est donc d’aller frapper à la porte des rois de l’or noir. Parmi les quinze plus gros producteurs, on trouve les Etats-Unis et le Canada, des démocraties bien installées. Mais aussi la Chine, le Qatar, l’Arabie saoudite ou encore les Emirats arabes unis. Les ONG n’ont de cesse d’y dénoncer des violations des droits de l’homme ou des crimes de guerre. Les deux faces de cette même pièce sont-elles incohérentes ? Le Soir a posé la question à un représentant de Human Rights Watch (HRW) et à une chercheuse spécialiste des politiques énergétiques.