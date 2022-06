Amadou Onana est fier mais ambitieux avec les Diables: «Je suis là pour marquer des points!»

« Mon objectif est de donner le maximum, de ne rien regretter. De montrer pourquoi je suis présent ici. Il n’y a que des joueurs de renommée dans le groupe, avec des qualités extraordinaires. C’est le plus haut niveau et je me réjouis d’apprendre de tout un chacun », a expliqué Onana, à l’aise et souriant.

Capable de jouer 6 et 8, le robuste médian de 1m95 n’a pas spécialement de préférence. « Ce n’est pas vraiment important pour moi. Je pense avoir les qualités physiques et techniques pour jouer aux deux positions. Je suis à la disposition du staff », a-t-il ajouté.

Au regard du programme très chargé en cette fin de saison, le joueur du LOSC devrait honorer sa première sous le paletot belge lors de l’un des quatre duels de Ligue des Nations de ce mois de juin, dont le premier se profile vendredi contre les Pays-Bas. « Une première cape serait quelque chose d’exceptionnel. C’est un rêve pour beaucoup, ça me rendrait très fier. »

Après une saison à peine passée chez les Dogues qu’Onana figure sur les tablettes de nombreux clubs de premier plan. « Ce n’est pas ce qui me préoccupe pour l’instant. Je suis totalement concentré sur les Diables », a-t-il assuré.

Natif de Dakar, Onana a quitté Zulte Waregem en 2017 pour rejoindre les jeunes de Hoffenheim. Trois ans plus tard, il a quitté les U19 de Hoffenheim pour l’équipe première de Hambourg, alors active en D2 allemande. Remarqué par ses prestations abouties au HSV, il a fait le grand saut vers Lille, tout juste champion de France au nez et à la barbe du PSG. « J’aurais évidemment voulu jouer le plus possible mais c’est Lille quand même, respect. Le club m’a permis de venir en L1 et de me forger un chemin vers les Diables. »