Seraing et le RWDM condamnés à deux matchs à huis clos avec sursis à cause du comportement de leurs supporters

Le Comité disciplinaire pour le football professionnel a condamné mercredi Seraing et le RWDM à une amende 5.000 euros chacun ainsi qu’à deux matchs à huis clos avec sursis pour le mauvais comportement de leurs supporters.

Lors du match retour des barrages de promotion/relégation entre les deux équipes, les supporters serésiens ont d’abord envahi le terrain avant d’être imités par leurs homologues bruxellois, donnant lieu à des confrontations entre les deux parties pendant six minutes.

Les stewards, qui étaient bien préparés selon le rapport du match delegate, n’ont rien pu faire face à ce mouvement de foule. Ce n’est qu’après l’intervention de la police, quelque six minutes après l’entrée des deux groupes de supporters sur le terrain, qu’un calme relatif a pu être rétabli.

Les supporters de Seraing avaient déjà frappé le banc de touche du RWDM pendant la rencontre, causant notamment le bris d’une protection en plexiglas. Avant et après le match, ils ont également déclenché des engins pyrotechniques et lancé des pièces de monnaie et des briquets en direction du terrain.