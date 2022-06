Toby Alderweireld est impatient d’en découdre: «Les Pays-Bas ont une bonne équipe, mais nous voulons les 3 points!»

Contrairement à certains joueurs, à l’instar de Youri Tielemans (50 matches), Toby Alderweireld a connu un exercice moins dense que d’autres membres de l’équipe nationale en jouant 28 rencontres pour sa première saison au Qatar, à Al-Duhail. « J’arrive ici frais et, en ce qui me concerne, la pression est moins élevée qu’en Premier League », avoue celui qui a évolué six saisons à Tottenham. « Ces quatre prochaines rencontres ne sont sûrement pas de trop, elles sont également beaucoup plus plaisantes à jouer que des amicaux. Ce sont de beaux matches avec de l’enjeu et jouer avec la possibilité de pouvoir participer au Final Four, c’est plus agréable. »

« Les Pays-Bas ont vraiment une bonne équipe, constituée de joueurs du top niveau. Mais nous évoluons à domicile et nous allons débuter la partie pour les trois points. C’est presque une obligation avec un stade comble », a ajouté Alderweireld, « impatient » d’en découdre contre les ’Oranje’.

Toby Alderweireld, formé à l’Ajax, où il a joué jusqu’en 2013, a un lien fort avec le football néerlandais. Ce sera son 3e match contre les Pays-Bas. Il avait joué une mi-temps de la victoire 4-2 lors d’un amical en août 2012, manqué l’amical de novembre 2016 (1-1) en raison d’une blessure avant de disputer l’intégralité de celui d’octobre 2018 (1-1).