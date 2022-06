Les routers Huawei de la Défense vont être remplacés

La ministre de la Défense Ludivine Dedonder (PS) a donné ordre de remplacer quelque 300 routers informatiques du fabricant chinois Huawei utilisés par les services de l’armée, a-t-elle indiqué mercredi lors d’un débat en commission Défense de la Chambre. « La Défense a acheté entre 2016 et 2019 quelque 610 routers mobiles de la marque Huawei », a précisé la ministre mercredi. « Trois cents d’entre eux sont encore en utilisation. »

Selon Mme Dedonder, ces équipements n’ont pour seule mission que de créer des points de connexion mobiles et n’ont pas accès à des informations sensibles. Malgré cela, la ministre a demandé que ces composants Huawei soient retirés. « J’ai donné instruction au chef de la Défense de remplacer ce matériel le plus vite possible. »