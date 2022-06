Thierry Neuville en Sardaigne: pourvu que ça tienne...

Ce jeudi, onze jours se seront écoulés entre l’arrivée du Portugal et le départ de la Sardaigne, 5e manche du Mondial des rallyes. Et on voit mal comment Thierry Neuville et ses acolytes de chez Hyundai pourront aborder ce deuxième rallye sur terre en débordant d’optimisme. « L’équipe est un peu en crise », avait-il conclu après l’épreuve qu’il avait achevée 5e après avoir bataillé le premier jour aux avant-postes, puis avoir été stoppé par une énième panne. « Sans cela, j’aurais pu gagner ! », s’était-il exclamé, formidable d’abnégation depuis le début d’une première saison hybride lancée avec retard par Hyundai.