De Croo maintient: ce sera 2% du PIB dans la Défense

La Belgique demanderait à l’Otan que les investissements soient également bénéfiques pour «la base technologique et industrielle de la Belgique». La note du Premier ministre cite des applications notamment dans les textiles avancés et intelligents, la protection des systèmes de communication et d’information, la robotique, les matériaux avancés (composites, polymères), les systèmes satellitaires, ou les drones. Des investissements dans le renseignement sont également évoqués, qui pourraient servir aussi dans la lutte contre le terrorisme. Des dépenses plus sociales pourraient permettre une meilleure mobilité des carrières au sein de la Défense.