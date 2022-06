Procès Depp-Heard: le jury est parvenu à un verdict

Les jurés – cinq hommes et deux femmes – s’étaient vus remettre vendredi par la juge Penney Azcarate un document sur lequel figuraient 24 questions concernant la plainte de Johnny Depp et 18 pour celle d’Amber Heard.

Pendant six semaines, des dizaines d’heures de témoignages et d’enregistrements audio ou vidéo ont révélé des détails de leur relation amoureuse émaillée de disputes, très éloignée du glamour d’Hollywood, entre 2011 et 2016. Le couple a divorcé en 2017.