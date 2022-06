Pour Nadal, le plus dur commence maintenant

Le quart de finale Nadal-Djokovic, commencé le mardi 31 mai et fini le mercredi 1er juin, à 1h16 du matin, a pris tant de lumière, qu’on en oublierait presque que Rafael Nadal n’est plus qu’à deux succès de ce qui serait un nouvel exploit dans sa valise à miracles de Roland-Garros : un 14e sacre parisien, à 36 ans, avec un record de 22 titres en Grand Chelem, 2 de plus que ses potes Federer et Djokovic !

Mais ce qui pourrait paraître simple, après avoir éliminé le nº1 mondial et le tenant du titre, et reconnaissons-le, celui qui avait la faveur des derniers pronostics, ne l’est pas du tout. Car en Grand Chelem, le danger est partout.