Feu vert pour le plan de relance polonais

La Pologne bénéficiera bien du plan de relance européen… La Commission a fini par approuver, ce mercredi, le dossier soumis par Varsovie – 23,9 milliards de subventions et 11,5 milliards de prêts. La libération des fonds se heurtait, jusqu’ici, aux atteintes à l’indépendance de la justice orchestrées par les autorités polonaises. Lesquelles ont, la semaine dernière, annoncé vouloir supprimer la chambre disciplinaire des juges, l’une des trois conditions fixées par l’exécutif communautaire à l’automne dernier. L’opposition, nombre de magistrats et de défenseurs des droits de l’homme ont beau dénoncer des « réformes cosmétiques », destinées à jeter de la poudre aux yeux de Bruxelles, elles ont convaincu les commissaires. Du moins une partie d’entre eux, le point ayant été soumis au vote, négatif, selon plusieurs sources, dans le chef de Frans Timmermans et Margrethe Vestager. D’autres, parmi lesquels Didier Reynders, ont émis des réserves voire « des doutes substantiels ».