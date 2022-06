Roland-Garros «complet» mais… déserté pour le 5e set d’un quart de finale (photos)

Plutôt étonnant. Au lendemain du duel entre Rafael Nadal et Djokovic devant un public conquis, le court Philippe-Chatrier de Roland-Garros affichait un tout autre visage. A la fin du 5e set (!) du quart de finale opposant Rublev et Cilic, vers 20h15, on voyait quasiment plus de sièges vides que de sièges occupés dans les tribunes (et pas uniquement chez les VIP)… Pourtant, toutes les places ont été vendues par les organisateurs ! Si cela peut s’expliquer lors des premiers tours car de nombreux matchs du tableau principal se déroulent sur des courts annexes, ce n’est plus vraiment le cas au stade des quarts de finale. Visiblement, les détenteurs de billets en avaient assez vu lors des deux quarts féminins du jour ou autre chose à faire…

Ces images ont le mérite de rappeler que le tennis a besoin de nouvelles superstars (et d’en créer) pour continuer à fédérer et susciter de l’envie auprès des fans après la domination sans partage du trio Federer-Nadal-Djokovic…