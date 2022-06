Le MR plaide pour «un index fiscalement renforcé et compétitif»

Atteindre 80 % ! Le chiffre figure dans l’accord de gouvernement. Celui d’un taux d’emploi qui permettrait à la Belgique de raccrocher au peloton de tête européen en la matière, avec l’Allemagne ou les Pays-Bas. « On en est loin », observe Georges-Louis Bouchez. « Nous sommes parmi les cinq pays européens qui ont le plus faible taux d’emploi, avec deux Régions qui seraient dernières si elles étaient des pays (NDLR : la Wallonie et Bruxelles). Et nous sommes un des pays où le taux de déficit budgétaire et de fiscalité est le plus élevé. » Il faut « agir ». Et même si le groupe d’experts réunis au sein de la Banque nationale planche en ce moment sur des mesures en matière d’emploi et de compétitivité, le président du MR y va sans attendre de sa propre analyse et de ses propres pistes. Pour le patron des libéraux francophones, le remède, c’est l’emploi. Qui doit devenir « une cause nationale », plaide-t-il.