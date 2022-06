«Il faut une nouvelle grande réforme du marché du travail»

Le bond en avant du taux d’emploi est le but, la réforme du marché du travail est la façon. Les partenaires de la Vivaldi se sont entendus déjà sur ce que l’on a appelé un « jobs deal », qui avait trait notamment à l’e-commerce. Plus de flexibilité. « Cela ne suffira pas », soutient Georges-Louis Bouchez. Certainement pas à atteindre un taux d’emploi de 80 %. D’où ce « jobs deal II », nouvelle rafale de mesures à mettre en œuvre dans la foulée de l’élaboration du budget 2023, fin d’année, afin de réformer plus en profondeur le marché du travail. « Marre des petits chèques et toutes ces choses : nous avons besoin de réformes structurelles. »

