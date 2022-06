L’étrange réaction de Rublev après avoir perdu un point: à l’aide de sa raquette, le Russe se frappe violemment… les parties intimes (vidéo)

Il aura eu plus de difficultés que lors du tour précédent, face à Daniil Medvedev, mais Marin Cilic est venu à bout d’Andrey Rublev. Tout au bout du suspense, après un cinquième set haletant qui s’est terminé au super tie-break, le Croate s’est qualifié pour le dernier carré de Roland-Garros.

Pour le Russe, qui voyait déjà la demi-finale lui tendre les bras, c’est évidemment une énorme déception. Pourtant, le numéro sept au classement ATP n’a rien lâché durant cette rencontre. À l’image de sa réaction lorsqu’il a perdu un point dans le cinquième set.

Poussé à la faute par e Croate alors que le score était de 5-5 et 30-30, Andrey Rublev a eu peu perdu ses nerfs, et il a décidé de se défouler… sur ses parties intimes. À l’aide de violents coups de raquette, le Russe s’est « puni » pour cette erreur. Espérons pour lui qu’il ne commettra plus beaucoup d’erreurs dans le futur, sous peine d’avoir quelques problèmes à ce niveau. Cela dit, il vaut toujours mieux cela que de se défouler sur un ramasseur de balles ou un membre du public…