Reine Elisabeth: Jeremias Fliedl, conteur d’histoires

Musicien dans l’âme, l’Autrichien Jeremias Fliedl, 22 ans, a conquis le public grâce à un jeu souvent spectaculaire et à une remarquable sensibilité au service de la partition. Sa manière d’interpréter les œuvres est intense et captivante avec toujours un sens de la nuance, ce qui a un temps fait oublier qu’il n’était sans doute pas le candidat possédant le plus beau son de cette session.

Formé au Mozarteum de Salzbourg avec Clemens Hagen et à l’Universität für Musik und darstellende Kunst de Munich avec Julian Steckel, Fliedl s’est déjà distingué au Concours de violoncelle de Liezen en 2012 et 2014, ainsi qu’au Svirél en 2014 (Slovénie) et au concours Antonio Janigro (Croatie). Sur scène, il s’est produit avec le Württembergisches Kammerorchester de Heilbronn, les Salzburg Orchester Solisten, la Sinfonietta Baden, le Zagreb Chamber Orchestra ou encore la Beethoven Philharmonie.