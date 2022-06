Onana, petit nouveau chez les Diables: «Ne rien regretter après ce rassemblement»

Avec sa grande carcasse, Amadou Onana ne passe pas inaperçu dans les couloirs du centre d’entraînement de Tubize. Quoi de plus normal quand vous facturez 1m95 sous la toise. Avec les mots aussi, le jeune milieu de terrain de Lille (20 ans) en impose. Pas une seule seconde impressionné par un décorum qu’il a déjà connu avec les espoirs où il a fini par porter le brassard de capitaine, Onana ne cache nullement ses ambitions de s’installer dans un groupe des Diables rouges où il incarne la relève. D’autant plus dans un secteur où il est tout doucement temps de voir du sang neuf à l’œuvre comme l’a certifié Axel Witsel un peu plus tôt dans la semaine. « Il me parle beaucoup et aide beaucoup les jeunes joueurs », certifie le médian passé par Hoffenheim et Hambourg après avoir été snobé par les clubs belges.