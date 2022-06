Jean Lopez, historien: «La guerre fascine toujours»

L’histoire militaire passe pour « has been ». A tort, affirme l’historien Jean Lopez qui relève l’appétit de la nouvelle génération. Son « mook » vulgarise les dernières recherches pour les mettre à disposition du lecteur.

Depuis Thucydide, le récit de guerre constitue un genre historique majeur. Longtemps, il s’est agi d’héroïser, d’exemplariser. Mais avec le XXe siècle une autre manière d’écrire le passé, plus sociale, plus à l’écoute des anonymes, est apparue et qui a rencontré un franc succès. Au point que l’histoire diplomatique et militaire s’est retrouvée ringardisée.

Ce n’était toutefois qu’une parenthèse, explique l’historien français Jean Lopez qui dirige un « mook » (contraction de magazine et de book) étonnant intitulé De la guerre (Perrin). Etonnant dans la mesure où il propose une série d’approches inattendues qui ont pour objectif d’amener le lecteur à entrer plus facilement dans des matières complexes. Le tout est tantôt emballant, tantôt désarçonnant. Toujours intéressant.