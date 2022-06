Procès Depp-Heard: un contretemps qui a repoussé l’annonce du verdict

Ce mercredi soir, les jurés devaient annoncer leur verdict dans ce procès très médiatisé qui oppose Johnny Depp et Amber Heard. Mais un contretemps a reporté l’annonce.

Par AFP et Rédaction

Le jury du procès opposant Johnny Depp à Amber Heard, parvenu à un verdict, devait l’annoncer à 15h heure locale, soit 21h en Belgique. Mais à l’heure dite, la juge qui s’occupe du procès a renvoyé le jury en délibéré. En cause, un oubli dans les documents officiels, les jurés ne s’étant pas accordés sur les dommages et intérêts.

Amber Heard avait également attaqué son ex-époux pour diffamation. Le jury est arrivé à la décision que l’acteur Johnny Depp a diffamé, à travers son avocat, son ex-épouse Amber Heard. Les jurés ont octroyé 2 millions de dollars de dommages et intérêts à l’actrice à l’issue d’un procès ultra-médiatisé.

Les sept jurés ont répondu à l’affirmative à la question de savoir si le titre et deux passages d’une tribune, publiée en 2018 par Amber Heard, contenaient des propos diffamatoires à l’égard de Johnny Depp, selon la lecture de leur décision. Le jury a octroyé à l’acteur 15 millions de dollars de dommages-intérêts.

Le procès a donné lieu à un déballage de la vie privée du couple, devant des millions de téléspectateurs dans le monde. Pendant six semaines, des dizaines d’heures de témoignages et d’enregistrements audio ou vidéo ont révélé des détails de leur relation amoureuse émaillée de disputes, très éloignée du glamour de Hollywood, entre 2011 et 2016. Le couple a divorcé en 2017.