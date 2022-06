Le superbe hommage des supporters de l’Italie à Giorgio Chiellini, qui fait ses adieux à la Squadra Azzurra (vidéo)

Giorgio Chiellini a fait ses adieux à l’équipe d’Italie ce mercredi avec la « Finalissima » contre l’Argentine, match de gala entre champions d’Europe et sud-américains, dans le stade de Wembley où le Toscan a connu la consécration.

La finale de l’Euro, remportée il y a un an contre l’Angleterre (1-1 a.p., 3 tirs au but à 2), fut un condensé de que Chiellini a pu offrir aux Azzurri : son abnégation constante face aux attaquants adverses, son expérience pour maintenir ses coéquipiers à flot dans un match mal parti et sa malice avec une faute grossière pour retenir par le col l’attaquant anglais Bukayo Saka…

Le sourire du capitaine, finaliste malheureux en 2012, quand il a soulevé la Coupe était celui d’un gamin, décidé à en profiter jusqu’au bout malgré les années passant et un corps moins fiable.