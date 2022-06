Au Standard, l’impatience grandit malgré l’arrivée de deux Liégeois dans la structure

Sachant depuis un bon moment qu’il lui serait impossible d’accrocher les Playoffs 2, le Standard avait assuré son maintien le 20 mars en l’emportant à Courtrai (0-1). C’était il y a près de deux mois et demi, entre la signature du protocole d’accord de cession du club à la société américaine 777 Partners et la conclusion de la vente. Un laps de temps précieux et un avantage indéniable dont le club liégeois entendait tirer profit pour lancer et préparer dans les meilleures conditions la saison 2022-2023. À 12 jours de la rentrée des classes, programmée le 13 juin à la faveur de deux jours dédiés aux tests physiques et médicaux, c’est pourtant l’impatience et les questionnements qui prévalent en bord de Meuse, où les décisions, entérinées depuis Miami, tardent à tomber, et où de nombreux employés sont en attente quant au sort qui leur sera réservé.