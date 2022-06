God Save the Queen

La totalité des Britanniques n’ont connu que cette femme exceptionnelle, âgée de 96 ans et de santé précaire, qui est parvenue à asseoir l’institution la plus anachronique au monde.

Le jubilé de platine de la reine Elizabeth II, que le Royaume-Uni célèbre à partir de ce jeudi et jusqu’au 5 juin, est significatif à plus d’un égard. Au moins trois.

Tout d’abord, les fêtes marquant les septante ans de règne de la souveraine du Royaume-Uni, cheffe des armées et du Commonwealth, gouverneure suprême de l’Eglise d’Angleterre, permettent aux sujets de lui faire une sorte d’adieu. La totalité des Britanniques n’ont connu que cette femme exceptionnelle, âgée de 96 ans et de santé précaire, qui est parvenue à asseoir l’institution la plus anachronique au monde : la royauté britannique. Elle a réussi cette gageure en restant toujours au-dessus de la mêlée partisane. Personne n’a jamais rien pu lire sur ce visage lourd de secrets à jamais tus, derrière le sourire de commande.