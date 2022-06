Ça bouge dans le staff du Standard: Will Still prend la direction des U23, un nom bien connu du football liégeois débarque à la tête des U18

Amallah, Tapsoba (dont le contrat court jusqu’au 30 juin), Sissako, Laifis, Cimirot, Bastien et Muleka, sur la brèche en ce début du mois de juin avec leur sélection nationale, bénéficieront d’une dizaine de jours de repos supplémentaire et louperont donc la reprise. Pour le reste, il est confirmé que le Standard disputera son premier match amical à Manage le 23 juin, avant que le menu ne se corse avec un affrontement face à Saint-Trond le 29 juin à huis clos à l’Académie, avant l’organisation du 4 au 10 juillet d’un stage aux Pays-Bas où les Rouches disputeront deux rencontres face à des formations étrangères. Avant de clôturer la préparation par la venue de Mönchengladbach à Sclessin le 16 juillet, le Fan Day étant prévu le lendemain, le 17. Un échelon plus bas, c’est bien Will Still qui prendra la direction des U23, avec Kevin Caprasse comme adjoint, Arnaud Fransquet, recruté à Seraing, comme entraîneur des gardiens et Yves Depluvrez comme préparateur physique.