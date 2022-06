Pelé, légende brésilienne du football, demande à Vladimir Poutine d’arrêter l’invasion de l’Ukraine: «Rien ne justifie une telle violence!»

Pelé, légende vivante du football, a demandé mercredi au président russe Vladimir Poutine d’arrêter l’invasion de l’Ukraine, dans une lettre publiée sur Instagram avant le match de barrage pour le Mondial 2022 entre l’Ukraine et l’Ecosse.

« J’ai vécu huit décennies, lors desquelles j’ai vu des guerres et des discours de haine de dirigeants au nom de la sécurité de leur peuple. Nous ne pouvons plus revenir à cette époque, il faut évoluer », a insisté Pelé, 81 ans, pour qui le conflit en Ukraine est « pervers » et « injustifiable ».

Le triple champion du monde a rappelé qu’il avait rencontré le président Poutine en 2017, un an avant le Mondial disputé en Russie : « nous avions échangé de grands sourires, nous nous étions serré longuement la main ».

« Le pouvoir d’arrêter ce conflit est entre vos mains. Les mêmes mains que j’ai serrées en 2017 », a-t-il conclu.

Plus tôt mercredi, Pelé a publié une photo de lui souriant, assis sur un fauteuil roulant, brandissant un trophée aux côtés de membres de sa famille. « Comme toujours, je célèbre les petites victoires », a-t-il écrit en légende.