Asile et migration: la pénurie de main-d’œuvre attire de plus en plus de travailleurs extra-européens

Un travailleur détaché sur six en Belgique est originaire d’un pays situé hors de l’Union européenne. Ils étaient 4 % en 2016, relate De Standaard jeudi. La proportion d’Ukrainiens, de Biélorusses et de Brésiliens s’est multipliée en peu de temps et les travailleurs détachés sont devenus indispensables pour certains secteurs, selon une étude menée à l’Université d’Anvers.

Les résultats de cette dernière seront présentés jeudi au cours d’une conférence concluant un projet de recherche sur la situation des migrants dans le marché du travail, mené en collaboration avec le Centre fédéral Migration Myria.