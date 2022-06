Sortie du nucléaire: Engie demande à la Vivaldi de l’aider à payer la prolongation de Doel 4 et Tihange 3 La CEO d’Engie énumère un certain nombre de points à l’agenda des négociations menées avec le gouvernement. Engie estime, entre autres, que le démantèlement des cinq réacteurs nucléaires les plus anciens et les investissements supplémentaires dans Doel 4 et Tihange 3 comportent des risques financiers trop importants.

Photo News.

Par Belga Publié le 2/06/2022 à 08:49 Temps de lecture: 2 min

Dans une lettre adressée au Premier ministre Alexander De Croo, le groupe énergétique Engie demande au gouvernement fédéral de co-investir dans la prolongation des réacteurs de Doel 4 et Tihange 3 et de participer au financement de l’élimination de déchets nucléaires qui en résulte, rapporte VRT NWS jeudi matin. Dans cette missive arrivée sur le bureau du Premier ministre mardi, Catherine MacGregor, CEO d’Engie, énumère un certain nombre de points à l’agenda des négociations menées avec le gouvernement fédéral. Engie estime, par exemple, que le démantèlement des cinq réacteurs nucléaires les plus anciens et les investissements supplémentaires dans Doel 4 et Tihange 3 comportent des risques financiers trop importants. Étant donné que les prix de l’électricité ne resteront peut-être pas aussi élevés qu’aujourd’hui, le revenu des centrales prolongées est incertain, selon le groupe industriel.

Engie veut partager le risque et demande que le gouvernement fédéral, en plus de payer les coûts de la prolongation des centrales, devienne également un coopérateur des deux réacteurs nucléaires en question. Cela signifie que le gouvernement participerait à tous les bénéfices et à toutes les pertes. En tant que copropriétaire, le gouvernement devrait également payer une partie de l’élimination des déchets nucléaires générés en surplus, indique la CEO.