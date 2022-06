We Invest bouscule Liège en misant beaucoup sur l’immobilier neuf

De toutes les villes belges, Liège figure parmi celles sur lesquelles il convient de garder un œil attentif. Son parc immobilier allie le vieux et le neuf, et s’il n’y avait aujourd’hui le chantier du tram qui irrite les Liégeois (et qui va durer encore au moins deux ans), on pourrait écrire que la Principauté a déjà grandement réussi sa métamorphose. Les chantiers successifs ont transformé son visage. Les bords de Meuse ne sont évidemment pas l’unique ouvrage de ces dernières années qui mérite d’être mentionné, mais leur aménagement est éloquent. Aujourd’hui, il est devenu très agréable de s’y promener. Quand tombe le jour, les Liégeois ne s’en privent d’ailleurs pas.