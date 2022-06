Les Rolling Stones, toujours aussi légendaires après 60 ans de carrière

C’est le tout neuf stade Wanda Metropolitano de l’Atletico de Madrid – où des portraits de Yannick Carrasco ornent la façade – qui a été choisi pour la première mondiale du SIXTY Tour (1962-2022) des Rolling Stones. Un stade qui accueillait 53.000 personnes, mercredi soir, pour le lancement sold-out de cette première européenne sans Charlie Watts. C’est d’ailleurs par un hommage vidéo au batteur disparu en 2021 que s’illumine la scène qui, éteinte, n’est guère impressionnante. Les trois écrans géants – et non plus quatre ! – seront le seul décor d’un show qui se voudra sobre et rétrospectif des soixante ans de carrière du groupe londonien.