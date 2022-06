Le Maroc, adversaire des Diables rouges au Mondial, surclassé par les États-Unis

Les États-Unis ont parfaitement débuté leur campagne préparatoire à la Coupe du monde 2022, qui aura lieu du 21 novembre au 18 décembre au Qatar, en battant 3-0 le Maroc, également qualifié, mercredi en match amical à Cincinnati (Ohio).

Le milieu de terrain Brenden Aaronson, qui évolue à Leeds, a ouvert le score à la 26e minute en poussant le ballon dans le but vide, après un excellent travail de Christian Pulisic. L’attaquant de Chelsea en a profité pour devenir le joueur de la sélection américaine le plus rapide à cumuler 20 buts et 10 passes, en 49 matches.