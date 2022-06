L’immobilier commercial garde espoir

Fortement touché par la pandémie, l’immobilier commercial n’a toutefois pas sombré corps et âme. Certains secteurs ont même progressé. Mais la menace est toujours présente.

Le retail ne risque pas d’oublier les années 2020-2021 de sitôt. S’il est un secteur de l’immobilier qui a souffert de la pandémie, c’est bien celui dédié aux activités commerciales. Nul besoin, ici, de rappeler la fermeture des magasins, de l’horeca ou des hôtels. Nul besoin, non plus, de revenir sur les voyages qui ont été restreints, parfois de manière drastique, pendant de longs mois. Pour les courtiers dédiés à la cause commerciale, cette période covid s’est apparentée à deux années globalement sombres où l’activité a été fortement ralentie, même si ce ne fut pas dans tous les domaines.